（写真：Ryuji／PIXTA）インバウンドの盛況が止まらない。2024年1〜3月の訪日外国人観光客は856万人と2019年1〜3月よりも6.3％多く、観光庁が発表した訪日外国人消費動向調査（1次速報）によると、2024年1〜3月期の旅行消費額（推計）は、2019年1〜3月比50％増の1兆7505億円となった。訪日中国人のセグメントについてみると、人数はそこまで回復していないのだが、消費額は一番貢献している。コロナ禍を乗り越えてきたインバウンド