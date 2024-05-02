10年間無職、糖尿病なのに甘いスムージーごくごくの韓国母…家はゴキと虫の卵で最悪の衛生状態にスポーツソウル日本版

10年間無職で糖尿病を患う韓国人ママ 家の中にはゴキブリと虫の卵も

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 韓国MBNに、10年間無職で健康管理もしない母親が登場した
  • 糖尿病を患っているが、薬を飲んでスムージーを飲み、チョコパンまで食べた
  • 家の中はゴキブリと虫の卵であふれ、歴代最悪の衛生状態を見せた
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