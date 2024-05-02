ゴールデンウィークの中日の3日間。学校を休みにした自治体がある。【映像】本当に子ども？「GW平日学校休み」導入への衝撃的な感想「昭和の日と憲法記念日の間の教育委員会が定める日を『体験的学習活動等休業日』にする。もう一つ、秋の文化の日前後の教育委員会が定める日を休業日に充てると規定している」話を聞いたのは「体験的学習活動等休業日」の制度を取り入れている鳥取市教育委員会の浅見康陽課長。「体験的学