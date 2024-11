Shop.1

【赤坂見附】見た目も楽しい限定羊羹/とらや 赤坂店

「千里の風(中形)」1本 2160円

室町時代後期に京都で創業した老舗和菓子店「とらや」。屋号の虎にちなんだ赤坂店限定の特製羊羹「千里の風」は、風を切って走る虎の躍動感を表現したもの。味はもちろん、見た目も楽しい一品です。

「もなか」10個入り1200円

明治17年(1884)創業の「空也(くうや)」。「もなか」の餡は、上質な小豆と砂糖をじっくり煮込み、保存料、添加物はいっさいなし。焦がし皮の芳ばしい香りが餡の甘みを引きたてています。

■空也(くうや)

住所:東京都中央区銀座6-7-19

TEL:03-3571-3304

営業時間:10〜17時(土曜は〜16時)

定休日:日曜、祝日

「レイズンウィッチ」10個入り1600円

明治38年(1905)創業の老舗西洋料理店「代官山小川軒」が、お店で販売する人気の品「レイズンウィッチ」。ラム酒に漬け込んだレーズンと、濃厚な味わいのバタークリームをクッキーでサンドしたお菓子は、贈り物にもおすすめの一品です。

■代官山小川軒(だいかんやまおがわけん)

住所:東京都渋谷区代官山町10-13

TEL:03-3463-3660

営業時間:10〜18時

定休日:日曜、祝日

Shop.4

【銀座】見た目にも美しい!果肉たっぷりゼリー/銀座千疋屋 銀座本店

「果実ゼリー詰合せ 3個入り」 2754円

明治27年(1894)に創業し、日本で初めてのフルーツパーラーを開店した歴史ある老舗の高級フルーツ専門店「銀座千疋屋」。芸能人が手みやげや贈答用に利用することでも有名です。

こちらはぷるぷるのやわらかいゼリーに果肉をたっぷり閉じ込めた、見た目にも美しいフルーツゼリー。甘さ控えめなので後味もさわやか。「三種果実」「りんご」「甘夏」「パイナップル」「白桃」「みかん」の全6種類から好みのものが選べます。1番人気は「白桃」。やわらかくてジューシーな国産の白桃が大きくカットされ入っているので食べごたえも抜群ですよ。

■銀座千疋屋 銀座本店(ぎんざせんびきや ぎんざほんてん)

住所:東京都中央区銀座5-5-1

TEL:03-3572-0101

営業時間:

<1F フルーツショップ>

月〜金曜11〜19時、土・日曜、祝日11〜18時

<2F フルーツパーラー>

月〜金曜、祝日11〜18時(17時30分LO)、土曜11〜19時(18時30分LO)

Shop.5

【銀座】王道!愛され続ける絶品ビスケット/資生堂パーラー 銀座本店ショップ

「花椿ビスケット」24枚入り1998円

明治35年(1902)、ソーダ水やアイスクリームの製造と販売を行うソーダファウンテンとして創業した「資生堂パーラー」。贈り物の王道として絶対におさえておきたいのが、昭和初期から愛され続ける「花椿ビスケット」です。まるでお母さんが作ってくれるお菓子のような、素朴でシンプルな味わい。だけど、とっても風味があって食べ飽きない上品なおいしさが魅力です。

資生堂のシンボルマーク“花椿”の模様がとってもキュートで、ビスケットと同じ模様の缶に入っているのも印象的。老若男女問わず喜ばれるお菓子は、絶対外せない贈り物におすすめです。

「銀座COOKIE」18枚入り2484円

明治14年(1881)、服部時計店として銀座で創業した「和光」。銀座の象徴として思い浮かべる人も多い時計塔のある和光本館の並びにあるのが、食の館「和光アネックス」です。地下にある「和光アネックス」グルメサロンには、手みやげやご進物にぴったりな食品が勢揃い!

和光本館のイラストが描かれた缶入り「銀座COOKIE」は、「和光」でしか買うことのできない手みやげとして人気の高いお菓子です。格調高い「和光」のクッキーなら、目上の人への贈り物を選ぶときにもとても心強いですね!

「アップルパイ」4536円

明治17年(1884)、神田淡路町にある「近江屋洋菓子店」。国産のリンゴを使った「アップルパイ」は、サックサクのパイ生地にリンゴの実がゴロゴロと入っていて、どこか懐かしい味わいです。

ケーキに使用するフルーツは、すべて店主が自ら大田市場に出向き、買い付けを行っています。季節ごとに旬のリンゴを使って作られるアップルパイは、常連客からずっと愛される定番商品です。

Shop.8

【銀座】カラフルなあんこ菓子「石衣製 いろどり」/銀座 萬年堂本店

「石衣製 いろどり」1296円

元和3年(1617)、御所や寺社仏閣にお菓子を納める「亀屋和泉」として、京都に創業した「銀座 萬年堂本店(ぎんざ まんねんどうほんてん)」。

身近な人への手みやげや、自分へのご褒美におすすめなのが、店自慢のあんこをカラフルな砂糖衣でコーティングした「石衣製 いろどり」です。 梅、栗、柚子、黒糖、抹茶、ニッキなどで色づけされていて、ころんとしたビジュアルもかわいい!しっかりとした甘みが、お茶だけでなく意外にもコーヒーとの相性も抜群。おうちカフェ時間の充実も間違いなし♪

2022年9月に銀座7丁目へ移転したのを機に、店内にカフェをオープンした「銀座 萬年堂本店」では、落ち着いた空間で、季節の上生菓子や煉りたてのあん蕨餅、蒸したての銘菓も抹茶と楽しめます。

■銀座 萬年堂本店(ぎんざ まんねんどうほんてん)

住所:東京都中央区銀座7-13-21 銀座新六洲ビル1F

TEL:03-6264-2660

営業時間:11〜18時(喫茶 12〜17時)

定休日:無休

■参考記事:老舗「銀座 萬年堂本店」の和カフェで季節の生菓子や、絶品とウワサのあん蕨餅を堪能♪(配信日:2023.03.09)



Shop.9

【銀座】キュートな縁起もの!宝石箱みたいな江戸和菓子/銀座 菊廼舎

「登録商標 冨貴寄 ふくろう」1998円(内容量210g・化粧箱付き)

明治23年(1890)創業の「銀座 菊廼舎(きくのや)」。このお店を代表する銘菓が、江戸和菓子の詰め合わせ「登録商標 冨貴寄(ふきよせ)」です。宝石箱みたいな缶を開けると、歓声が上がること間違いなし。和風クッキー、落雁、金平糖、和三盆、ハッカ糖、黒糖を絡めたピーナッツや黒豆など、30種類以上の江戸和菓子が入っています。

かわくて、きちんと感が伝わる銀座の老舗のお菓子は、目上の方の贈り物におすすめ。「銀座 菊廼舎」の公式サイトの「お買い物」からお取り寄せもできますよ。

■参考記事:かわいくてきちんと感も伝わる手土産に!宝石箱みたいな「銀座 菊廼舎」の江戸和菓子(配信日:2018.10.13)



Shop.10

【東京駅】パッケージもかわいい限定スイーツ/nuevo by BUNMEIDO

「メープルカスティーラ」6個入り1080円、9個入り1620円、12個入り2160円

長崎の地で創業した文明堂の味を受け継ぎ、大正12年(1923)に東京で創業した「東京文明堂」を祖とする「文明堂東京」が営むのは、長く愛される文明堂のカステラに、現代のエッセンスを加えた新ブランド「nuevo by BUNMEIDO(ぬえゔぉ ばい ぶんめいどう)」です。

お店の看板メニューは、しっとり&ジュワっとした食感が特徴的な、スティックタイプの小さなお菓子「メープルカスティーラ」。卵、砂糖、小麦、水飴だけのシンプルな素材で作られたカステラに、カナダ産メープルシロップを加えたジュワッとした食感と濃厚な甘みの一品。オレンジと白のストライプカラーがかわいい個包装パッケージも、贈り物にうれしいポイントです。

■nuevo by BUNMEIDO(ぬえゔぉ ばい ぶんめいどう)

住所:東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅構内1F グランスタ東京

TEL:03-3287-0002

営業時間:8〜22時(日曜、祝日は〜21時)※翌日が休日の場合は〜22時

定休日:無休

■参考記事:「nuevo by BUNMEIDO(ヌエヴォ バイ ブンメイドウ)」で発見!キュートなミニカステラが手土産の新定番になりそう(配信日:2020.09.20)



Shop.11

【東銀座】かわいいイラストが目を惹く!季節感豊かな瓦煎餅/MATSUZAKI SHOTEN

文化元年(1804)に創業した老舗煎餅店「銀座 松崎煎餅」が、屋号を「MATSUZAKI SHOTEN(まつざき しょうてん)」へ変更。2021年、銀座4丁目にイートインスペースを併設した新店舗をオープンしました。

店舗はブランドカラー赤(えんじ色)と、「地域密着・原点回帰」をテーマにした松陰神社前店のメインカラーである青(藍色)を織り交ぜた紫色(ふじ色)をコンセプトカラーに。

「大江戸松崎三味胴」2枚入り346円

贈り物におすすめなのが「大江戸松崎 三味胴」。定番の瓦せんべいに砂糖蜜で描画、日本の四季を連想させる綺麗なイラストが目を引く一品です。

■参考記事:東銀座のNEWスポット!老舗煎餅店がイートインを併設した新店舗「MATSUZAKI SHOTEN」がオープン(配信日:2021.07.30)



「あんこ玉」9個箱入り 874円〜、「芋ようかん」5本詰箱入り 864円〜 ※別途、各ばら売りあり

創業明治35年(1902)の「舟和本店」は、みつ豆発祥の店として知られる和菓子の名店。1本1本手で皮をむいたサツマイモで作る、風味豊かで口当たりのよい芋ようかんは、贈り物やおみやげの定番としても有名です。

※現在、臨時営業時間にて営業中。営業時間は変更になる場合があるので、最新情報を事前にご確認の上、おでかけください。

■参考記事:浅草でおすすめの食べ歩き&お土産23選|人気グルメ&スイーツ、観光土産を紹介(配信日:2022.07.02)



Shop.13

【六本木】著名人の御用達!ひと口サイズの「鶯もち」/六本木 麻布 青野総本舗

「鶯もち」5個入り1550円

「六本木ロアビル」向かい「六本木 麻布 青野総本舗」は、安政3年(1856)創業の老舗和菓子専門店。政治家やIT企業をはじめ、各界著名人にもファンが多いそう。

このお店の「鶯もち」は、4代目が“役者さんが楽屋で舞台メイクをしていても食べやすい一口サイズに”と考え作られた和菓子。材料も徹底的にこだわり、もち米粉のなかでもきめの細かい最上級の国産羽二重粉と、北海道産のきなこ、小豆を使用。口の中に入れた途端にとろける食感が楽しめます。後味もすっきりした甘さで、幅広い年齢の方に喜ばれそう。

■参考記事:これを選べば間違いなし!目上の人に贈りたいセンスが光る老舗の手土産5選(配信日:2019.11.29)



Shop.14

【恵比寿】老舗のこだわり菓子を、かわいい小分け袋で/にほんばしえいたろう アトレ恵比寿店

「おやつ菓子」各270円〜

JR恵比寿駅直結の駅ビルにある「にほんばしえいたろう アトレ恵比寿店」。赤と白のポップなのれんがかかったお店は、文政元年(1818)から続く老舗和菓子店「榮太樓總本鋪(えいたろうそうほんぽ)」から生まれた新しいブランドです。

「おやつ菓子」は、創業200年の飴職人が作った飴をはじめ、かりんとう、まめがし、ピーセンなど全部で40種以上が店頭に並びます。日持ちするので贈り物にもおすすめ。パッケージやタグもかわいくて、どれにしようか迷うのも楽しいですね!

■参考記事:小さいのにこだわり凝縮!「にほんばしえいたろう」の「美味どら」を差し入れに!(配信日:2018.10.23)



Shop.15

【御徒町】「ゴーフル」は懐かしくなる、素朴な味わい/上野風月堂 本店

「ゴーフル」12枚入り1782円、8枚入り×2缶2376円

延享4年(1747)から続く老舗の菓子店「上野風月堂」。丸いウエハースの間に、バニラ、ストロベリー、チョコレート風味の3種類のクリームをサンドした「ゴーフル」は、お店を代表する東京銘菓です。サクサクのウエハースと、甘いクリームの味わいは、誰もが懐かしさを覚える素朴なおいしさ。華麗な花鳥が描かれた丸い缶は贈答に最適です。

「バナナケーキ」302円(お持ち帰り)、「ケーキセット」(イートイン、ドリンク付き)880円

内幸町駅前にある「田村町木村屋」は、明治33年(1900)に「銀座 木村家」からのれん分けしたお店。

たくさんのケーキや焼き菓子があるなかでも一番の名物といわれ、長年愛され続けているのが「バナナケーキ」です。エクアドル産のバナナを、おいしい状態まで完熟させて使用しているこのケーキ。しっとりモチモチのクレープ生地になめらかなバナナの食感。さらに濃厚なカスタードクリームの味がプラスされ、1度食べたら誰もがファンになってしまいます。

数々の「手みやげスイーツランキング」にランクインして、“バナナ”だけにあの有名芸能人も“御用達の手みやげ”としてメディアで紹介しているほど。贈り物に喜ばれること間違いなしです!

■参考記事:【田村町木村屋】のバナナケーキとは?芸能人も御用達で手土産におすすめ(配信日:2019.12.07)



左より「抹茶」110g 432円、「おとぼけ豆」105g 378円、「梅落花」105g 378円

慶応元年(1865)創業の老舗豆菓子店「豆源」。約80種類もの豆とおかきが揃います。店頭で揚げている「塩おかき」95g432円は、揚げたてのサクサクとした食感がたまらない一品。ゴマ油の配分を多めにしているため風味がよく、一度食べたらやみつきになるおいしさです。

「羽二重団子」1本302円〜

文政2年(1819)創業の団子の老舗「羽二重団子」。創業当時から作られ続けてきた羽二重団子は、きめ細かく羽二重のようだと称されたことから「羽二重団子」と名付けられました。

「羽二重団子」6本折1878円(箱代込)は、昔ながらの生醤油の焼き団子と、こし餡の団子の2種類が入っています。厳選したうるち米の粉を通常の倍ついて作られるなめらかで粘りのある団子は、口の中で感じられるきめの細かさが特徴です。



Shop.19

【池袋】レトロなパッケージもかわいい!/タカセ 池袋本店

「アーモンドチュイル」9個入り、「エンガディナー」9個入り 各1400円

池袋駅近くにある、大正9年(1920)創業の老舗洋菓子店「タカセ 池袋本店」。「アーモンドチュイル」はフレッシュバタービスケットの上に、バターや蜂蜜、生クリームと一緒に煮詰めたスライスアーモンドをのせた、風味豊かなオリジナルの焼き菓子。レトロなデザインの箱入りで、贈り物にもぴったりな老舗の銘品です。



Shop.20

【日比谷】超濃厚!ねっとりなめらか食感の「抹茶葛ねり」/日比谷 林屋新兵衛

写真左より、「抹茶葛ねり」、「抹茶わらび餅」

宝暦3年(1753)創業の加賀・金沢の茶店をはじまりとする「京はやしや」。 その老舗茶屋の味を、東京ミッドタウン日比谷にある「日比谷 林屋新兵衛」でも購入することができます。

なかでもおすすめが、ババロアのような見た目の「抹茶葛ねり」5個(竹籠入り)3189円。苦味をおさえた抹茶を使用し、純生クリーム、奈良・吉野の葛、そして和三盆をブレンドして丁寧に作られています。ひと口含むと、なめらかな舌触りとトロける柔らかさに思わずうっとり。上品な甘みと苦味、そして香り高い抹茶の風味が、口いっぱいに広がります。

「抹茶葛ねり」は「京はやしや」公式オンラインショップでの購入も可能。暑い時期には、季節のご挨拶にぴったりの老舗の逸品です。

※営業時間は変更となる場合があります。最新情報を公式サイト等でお確かめのうえ、おでかけください

■参考記事:老舗発の “食べる抹茶”?ねっとりなめらか食感の「抹茶葛ねり」にもう夢中!(配信日:2018.06.30)

