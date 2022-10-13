¾¾»³±Ñ¼ù¡¢³«ËëÁ°Ìë¤ÎÆüËÜÎ®¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ËÈ¿¶Á¡¡¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¾·ÂÔ¤·¤¿¾ì½ê¤¬¡ÖºÇ¹â¤Í¡×
¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥Ä¥«¥Ã¥×À¤³¦ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¾ÆÆù¤Ç¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·
¡¡ÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¦ZOZO¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤¬13Æü¡¢¥¢¥³¡¼¥Ç¥£¥¢½¬»ÖÌîCC¡Ê7079¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼70¡Ë¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£Á°Æü12Æü¤Ï¾¾»³±Ñ¼ù¡ÊLEXUS¡Ë¤¬9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥Ä¥«¥Ã¥×¤ÇÀï¤Ã¤¿À¤³¦ÁªÈ´¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¾ÆÆù¤Ë¾·ÂÔ¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥Á¡¼¥à¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾»³¤¬ÆüËÜ¤é¤·¤¤¡¢¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ç´î¤Ð¤»¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥Ä¥«¥Ã¥×À¤³¦ÁªÈ´¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡ÖºòÈÕ¡¢Åìµþ¤Ç¥Ò¥Ç¥¤¬¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥Ä¥«¥Ã¥×¤Î¥Á¡¼¥à¤òÆüËÜ¤Î¾ÆÆù¤Ë¾·ÂÔ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£·ÇºÜ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤ÏÀ¤³¦ÁªÈ´¤Î¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤é20¿Í°Ê¾å¤¬¾ÆÆù¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢¾Ð´é¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¥Û¥¹¥È¤Î¾¾»³¤Ï°ìÈÖ±ü¤ÎÀÊ¤Ç¾Ð¤ß¤ò¤³¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Í¡×¡Ö¥¤¥±¤Æ¤ë¤Ê¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢È¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾¾»³¤Ï¾¾ºäÂçÊå¤µ¤ó¤È²ó¤Ã¤¿¥×¥í¥¢¥ÞÀï¤ÇÇØÃæÄË¤Î¤¿¤áÅÓÃæ´þ¸¢¤·¤¿¤¬¡¢½éÆü¤Ï10ÈÖ¥Ñ¡¼4¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¥Ñ¡¼È¯¿Ê¡£Åìµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥¶¥ó¥À¡¼¡¦¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡¢¥Æ¥£¥ì¥ë¡¦¥Ï¥Ã¥È¥ó¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤ÈÆ±ÁÈ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡£¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë