SP首位の羽生、新プログラム「天と地と」で臨む

フィギュアスケートの全日本選手権は26日、長野・ビッグハットで男子フリーが行われる。前日行われたショートプログラム（SP）の上位24人が登場。首位に立つ五輪連覇王者・羽生結弦（ANA）は最終24番手を務める。

5年ぶり5度目の優勝を目指す羽生は、SPでは新プログラム「Let Me Entertain You」を熱演。トリを務めるフリーも新たな演目「天と地と」で臨む。大会5連覇を狙うSP3位の宇野昌磨（トヨタ自動車）は22番手、11月のNHK杯を制した17歳・鍵山優真（星槎国際高横浜）は23番手で登場する。

滑走時間は以下の通り。（カッコ内はSP得点）

17時4分 ＜第1組 6分間練習＞

17時11分 國方勇樹（60.08）

17時19分 小林建斗（60.88）

17時27分 木科雄登（61.38）

17時35分 大島光翔（62.34）

17時43分 長谷川一輝（63.59）

17時51分 小林諒真（63.91）

17時59分 ＜第2組 6分間練習＞

18時7分 中村俊介（63.97）

18時15分 森口澄士（66.18）

18時23分 中野紘輔（66.47）

18時31分 須本光希（67.15）

18時39分 本田ルーカス剛史（67.52）

18時47分 三浦佳生（67.61）

18時55分 ＜整氷＞

19時20分 ＜第3組 6分間練習＞

19時27分 本田太一（67.86）

19時35分 日野龍樹（69.79）

19時43分 櫛田一樹（71.23）

19時51分 島田高志郎（71.88）

19時59分 三宅星南（79.09）

20時7分 友野一希（81.72）

20時15分 ＜第4組 6分間練習＞

20時23分 山本草太（82.60）

20時31分 佐藤駿（83.31）

20時39分 田中刑事（83.61）

20時47分 宇野昌磨（94.22）

20時55分 鍵山優真（98.60）

21時3分 羽生結弦（103.53）（THE ANSWER編集部）