羽生結弦がトリ午後9時3分で新プロ披露 1番手は5時11分から開始…全日本男子FS滑走順
SP首位の羽生、新プログラム「天と地と」で臨む
フィギュアスケートの全日本選手権は26日、長野・ビッグハットで男子フリーが行われる。前日行われたショートプログラム（SP）の上位24人が登場。首位に立つ五輪連覇王者・羽生結弦（ANA）は最終24番手を務める。
5年ぶり5度目の優勝を目指す羽生は、SPでは新プログラム「Let Me Entertain You」を熱演。トリを務めるフリーも新たな演目「天と地と」で臨む。大会5連覇を狙うSP3位の宇野昌磨（トヨタ自動車）は22番手、11月のNHK杯を制した17歳・鍵山優真（星槎国際高横浜）は23番手で登場する。
滑走時間は以下の通り。（カッコ内はSP得点）
17時4分 ＜第1組 6分間練習＞
17時11分 國方勇樹（60.08）
17時19分 小林建斗（60.88）
17時27分 木科雄登（61.38）
17時35分 大島光翔（62.34）
17時43分 長谷川一輝（63.59）
17時51分 小林諒真（63.91）
17時59分 ＜第2組 6分間練習＞
18時7分 中村俊介（63.97）
18時15分 森口澄士（66.18）
18時23分 中野紘輔（66.47）
18時31分 須本光希（67.15）
18時39分 本田ルーカス剛史（67.52）
18時47分 三浦佳生（67.61）
18時55分 ＜整氷＞
19時20分 ＜第3組 6分間練習＞
19時27分 本田太一（67.86）
19時35分 日野龍樹（69.79）
19時43分 櫛田一樹（71.23）
19時51分 島田高志郎（71.88）
19時59分 三宅星南（79.09）
20時7分 友野一希（81.72）
20時15分 ＜第4組 6分間練習＞
20時23分 山本草太（82.60）
20時31分 佐藤駿（83.31）
20時39分 田中刑事（83.61）
20時47分 宇野昌磨（94.22）
20時55分 鍵山優真（98.60）
21時3分 羽生結弦（103.53）（THE ANSWER編集部）