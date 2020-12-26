羽生結弦【写真：Getty Images】

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SP首位の羽生、新プログラム「天と地と」で臨む

　フィギュアスケートの全日本選手権は26日、長野・ビッグハットで男子フリーが行われる。前日行われたショートプログラム（SP）の上位24人が登場。首位に立つ五輪連覇王者・羽生結弦（ANA）は最終24番手を務める。

　5年ぶり5度目の優勝を目指す羽生は、SPでは新プログラム「Let Me Entertain You」を熱演。トリを務めるフリーも新たな演目「天と地と」で臨む。大会5連覇を狙うSP3位の宇野昌磨（トヨタ自動車）は22番手、11月のNHK杯を制した17歳・鍵山優真（星槎国際高横浜）は23番手で登場する。

　滑走時間は以下の通り。（カッコ内はSP得点）

17時4分　＜第1組　6分間練習＞

17時11分　國方勇樹（60.08）
17時19分　小林建斗（60.88）
17時27分　木科雄登（61.38）
17時35分　大島光翔（62.34）
17時43分　長谷川一輝（63.59）
17時51分　小林諒真（63.91）

17時59分　＜第2組　6分間練習＞

18時7分　中村俊介（63.97）
18時15分　森口澄士（66.18）
18時23分　中野紘輔（66.47）
18時31分　須本光希（67.15）
18時39分　本田ルーカス剛史（67.52）
18時47分　三浦佳生（67.61）

18時55分　＜整氷＞
19時20分　＜第3組　6分間練習＞

19時27分　本田太一（67.86）
19時35分　日野龍樹（69.79）
19時43分　櫛田一樹（71.23）
19時51分　島田高志郎（71.88）
19時59分　三宅星南（79.09）
20時7分　友野一希（81.72）

20時15分　＜第4組　6分間練習＞

20時23分　山本草太（82.60）
20時31分　佐藤駿（83.31）
20時39分　田中刑事（83.61）
20時47分　宇野昌磨（94.22）
20時55分　鍵山優真（98.60）
21時3分　羽生結弦（103.53）（THE ANSWER編集部）