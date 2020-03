『グッド・ファイト』から今度はあの大物が降板！すでに次の出演作も決定

大人気リーガルドラマ『グッド・ワイフ』のスプンオフ版『The Good Fight/ザ・グッド・ファイト』。本国アメリカではシーズン4の公開を4月に控える人気作だが、何と本作でレギュラー出演をするあのメインキャストがシーズン4を持って降板するという衝撃的なニュースが飛び込んできた。既に次の出演作も決まっているという。米Hollywood Reporterが報じている。

シーズン4で降板するキャストとは、ロックハート&ボーズマン法律事務所の共同経営者、エイドリアン・ボーズマンを演じるデルロイ・リンドー。

デルロイは、米CBS All Accessで4月より配信スタートするシーズン4をもって『ザ・グッド・ファイト』を卒業し、米ABCによる『Harlem's Kitchen(原題)』に主演することが決定している。

デルロイは、3人の娘と一緒にハーレムで高級レストランを経営する著名なシェフ、エリス・ライス役を演じる。アラバマ州出身のエリスは着の身着のままでハーレムに辿り着き、ニューヨークの最も環境が厳しいレストランで修業を積んで上り詰めたという役どころ。どんな苦境も妻シーシーと一緒に耐え抜いてきた真のファミリーマンであるエリスは、ザディーとニーナ、イーデンという3人の娘に恵まれたが、自分の跡を継げる素質を兼ね備えているのは、そのうちの一人だと悟っているという設定だ。エリスは実在するシェフ、マーカス・サミュエルソンがモデルになっている。

『殺人を無罪にする方法』で脚本を手掛けたウォーレン・シュー・レナードが指揮を執り、レナードはローリー・ザックス(『キャッスル 〜ミステリー作家は事件がお好き』)、トッド・リーバーマン(『ダイバージェント』シリーズ)、デヴィッド・ホバーマン(『イントゥ・ザ・スカイ 気球で未来を変えたふたり』)らと共同製作総指揮を担う。

デルロイは、『ザ・グッド・ファイト』シーズン5に出演する契約を更新しない見込みだが、クリエイターを務めるロバート&ミッシェル・キング夫妻は、将来的にデルロイ扮するボーズマンをカムバックさせる選択肢にはオープンだとのこと。よって今後もシリーズにゲスト出演するデルロイを目にできる可能性はゼロではなさそうだ。

デルロイにとってボーズマン役でのレギュラー出演が最後となる『The Good Fight/ザ・グッド・ファイト』シーズン4は、米CBS All Accessにて4月9日(木)より配信スタート。日本ではAmazon Prime Videoにて『The Good Fight/ザ・グッド・ファイト』全3シーズンを配信中。(海外ドラマNAVI)

Photo:『The Good Fight/ザ・グッド・ファイト』(C)2018 CBS Studios Inc. CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.