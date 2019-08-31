º£µ¨CLÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤Î¤Ï¤É¤Î¥¯¥é¥Ö¡©¡¡¥ª¡¼¥¦¥§¥ó»á¤ÎÍ½ÁÛ¤Ï¡Ä¡Ä
ºòµ¨¤Ï¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÎÍ¥¾¡¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡£º£µ¨¤â·ã¤·¤¤Àï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤Ë²¤½£¤ÎÉñÂæ¤Ç±É´§¤Ëµ±¤¯¤Î¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¥¯¥é¥Ö¤«¡£
¸½ÃÏ»þ´Ö29Æü¤Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÍ½ÁÛ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¤«¤Ä¤Æ¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¡¼¥¦¥§¥ó»á¤âÍ¥¾¡¸õÊä¤ò1¤Äµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡ÊÍ¥¾¡¸õÊä¤Ï¡Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤À¤È»×¤¦¡£Èà¤é¤Î»þÂå¤¬Íè¤ë¤è¡£CLÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ï¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Èà¤é¤ÎÍ¥Àè»ö¹à¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤âÍ¥Àè»ö¹à¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥Þ¥óC¤Ïº£CL¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬»à¤Ê¤ó¤À¡£¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡¢¥Þ¥óC¤ÏCL¤ËÉ¬»à¤Ê¤ó¤À¤È»ä¤Ï»×¤¦¤è¡×
¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï¡¢Èá´êÃ£À®¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬»à¤Ê¸ÅÁã¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¥¯¥é¥Ö¤òÍ¥¾¡¸õÊä¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥·¥ã¥Õ¥¿¡¼¥ë¡¦¥É¥Í¥Ä¥¯¡¢¥Ç¥£¥Ê¥â¡¦¥¶¥°¥ì¥Ö¡¢¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤ÈÆ±µï¤·¡¢Èæ³ÓÅª³Ú¤È¤â¸À¤¨¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤Î°Õ¸«¤«¡£
¤Ï¤¿¤·¤Æº£µ¨¡¢¥Þ¥óC¤Ï²¤½£¤ÎÉñÂæ¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¼ÂÎÏ¤Ëµ¿¤¤¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡üÅÅ»Ò¥Þ¥¬¥¸¥ótheWORLD¡Ê¥¶¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡ËºÇ¿·¹æ¤òÌµÎÁ¤Ç¸ø³«Ãæ¡ª
µ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¥«¥Ð¡¼¤ÎºÇ¿·¹æ¤Ï¡¢²¤½£4Âç¥ê¡¼¥°¤«¤éJ¥ê¡¼¥°¤Þ¤ÇÌÖÍå¤·¤¿¥ä¥ó¥°¥¹¥¿¡¼ÆÃ½¸¡£º£¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤òÇ®¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë´üÂÔ¤ÎU-22Áª¼ê¤Ï¤³¤Î29¿Í¤À¡ª
¤³¤Á¤é¤«¤éÌµÎÁ¤Ç¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
http://www.magazinegate.com/theworld/
³°Éô¥µ¥¤¥È
¡Ö²¤½£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ê²¤½£CL¡Ë¡×¤ò¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯