視力検査の結果が悪かった場合、視力は改善できるのでしょうか。メディカルドック監修医が解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「気球がぼやける視力検査」は何を診ている？白内障なども分かるのか医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

栗原 大智（医師）

2017年、横浜市立大学医学部卒業。済生会横浜市南部病院にて初期研修修了。2019年、横浜市立大学眼科学教室に入局。日々の診察の傍らライターとしても活動しており、m3や日経メディカルなどでも連載中。「視界の質＝Quality of vision（QOV）」を下げないため、診察はもちろん、SNSなどを通じて眼科関連の情報発信の重要性を感じ、日々情報発信にも努めている。日本眼科学会専門医。

眼科で気球を見る視力検査(屈折検査)でわかること

「眼科で気球が見える機械に顔を入れて検査したことがある」という方は多いのではないでしょうか。この検査は単なる視力測定とは異なり、目のピントの合い具合を客観的に測定する屈折検査と呼ばれるものです。本記事では、気球が出てくるあの検査機器の正体や、なぜ気球が表示されるのかの理由、視力検査との違い、眼鏡やコンタクトレンズ処方における役割までを解説します。

視力検査の気球の正体はオートレフラクトメーター

気球が見える視力検査機器の正体はオートレフラクトメーターと呼ばれる装置です。この機械は、眼の屈折状態（近視や遠視、乱視の度合い）を自動的に測定します。患者が機械を覗き込むと、遠くに浮かぶ気球のような画像が表示され、それを見つめている間に目に赤外線などの光を当てて、網膜でどのように反射するかを解析します。この測定は非侵襲的で痛みもなく、わずか数秒で終わるため、子どもから高齢者まで広く使われています。

なぜ視力の検査に「気球」が使われるの？「家」や「星」ではない理由

気球が使われる理由は、目のピント合わせを自然にリラックスした状態で測定するためです。人間の目は近くを見るときに調節機能が働きますが、この調節が入ってしまうと本来の屈折状態が測れなくなります。気球の画像は、遠くにあるように見える工夫がされており、無意識のうちに目の調節が抜けやすくなります。気球のような立体的かつ奥行きのある画像は、平面的な家や星よりも自然な遠方凝視を促すのに適していると考えられています。

屈折検査とCのマーク(ランドルト環)を見る視力検査の違い

気球を見る屈折検査と、Cの切れ目を読む視力検査（ランドルト環検査）は、目的と方法が異なります。

屈折検査（オートレフ）：気球などの画像を見て自動測定する。近視・遠視・乱視の度合いを客観的に測定するのが目的。

視力検査（ランドルト環）：Cの形の切れ目の向きを答える。実際にどの程度の視力で見えているかを測定するのが目的。

屈折検査は目の状態を数値化して客観的に把握するための検査である一方、ランドルト環は「実際にどの大きさのものが見えているか」という視機能を調べます。両者は補完的な検査であり、併用することで正確な視力評価が可能になります。

眼鏡やコンタクトレンズの処方における屈折検査の役割とは？

屈折検査は、眼鏡やコンタクトレンズを処方する際に欠かせない検査です。オートレフで測定したデータをもとに、どの程度の度数が必要かを判断しますが、実際にはこのデータを参考にしながら、視力検査や試しがけを通じて最終的な度数を決定します。

視力検査で「視力が低いですね」と言われると、不安になる方は多いと思います。ただし、視力が悪かったら必ず元に戻らない、というわけではありません。視力低下の原因によっては、改善が期待できるケースもあれば、適切な矯正で日常生活に支障なく過ごせる場合もあります。

仮性近視（調節緊張）なら改善の可能性がある

仮性近視とは、目のピント調節を行う筋肉が緊張し続けることで、一時的に遠くが見えにくくなる状態です。スマートフォンやパソコンを長時間使用したあとに視力検査を受けると、本来より視力が低く測定されることがあります。この場合、目の構造自体に変化が起きているわけではないため、目をしっかり休ませたり、意識的に遠くを見る時間をつくったりすることで、視力が回復する可能性があります。

近視・遠視・乱視が進んでいる場合の改善・矯正法

近視・遠視・乱視は、眼球の長さや角膜の形状など、目の構造そのものが関係しています。そのため、自然に裸眼視力が回復することは基本的にありません。ただし、見え方を改善する方法は確立されています。メガネやコンタクトレンズによる矯正を行えば、日常生活で困ることはほとんどなくなります。

日々の生活でできる視力低下の予防法とは？

視力を大きく回復させることは難しくても、これ以上悪化させないための工夫は日常生活の中でできます。例えば、近くを見る作業が続いたら、意識的に遠くを見る時間をとること、スマートフォンやパソコンは画面との距離を保って使用すること、暗い場所での長時間使用を避けることなどが挙げられます。現代は目を酷使しやすい生活環境です。視力検査の結果が悪かったときは、単に数字だけを気にするのではなく、生活習慣を見直すきっかけにするとよいでしょう。

ここまで症状の特徴や対処法などを紹介しました。ここでは「視力検査で気球がぼやける」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

オートレフラクトメーターは最初に気球がぼやけて見えるのが正しい見え方でしょうか？

栗原 大智 医師

はい、最初に気球がぼやけて見えるのは正常です。オートレフラクトメーターは、目がどの位置でピントを合わせようとするかを測定する検査機器です。そのため、検査開始時はあえてピントが合っていない状態からスタートし、機械が自動的に調節しながら測定を行います。検査中に気球が少しずつはっきりしたり、逆に一瞬ぼやけたりすることもありますが、いずれも異常ではありません。

栗原 大智 医師

基本的には、じっと待つ必要はありません。オートレフラクトメーターは、被検者が無理にピントを合わせようとしなくても、自動的に測定できる仕組みになっています。「はっきり見よう」「ピントを合わせよう」と意識しすぎると、かえって目に力が入ってしまい、正確な測定ができないこともあります。

栗原 大智 医師

視力低下の原因によって答えは異なります。一時的な調節の緊張による仮性近視の場合は、目を休ませたり、生活習慣を見直したりすることで改善する可能性があります。一方で、近視・遠視・乱視など、眼球の形や角膜の状態が原因となっている場合は、残念ながらトレーニングだけで裸眼視力が回復することは基本的にありません。こうしたケースでは、メガネやコンタクトレンズなどによる矯正が必要になります。

まとめ 視力検査の気球がぼやけても大丈夫！

眼科の屈折検査で気球がぼやけたり、途中ではっきり見えたりするのは正常で、正確な測定に必要な過程です。気球が見えにくくても、機械は光の反射を使って測定しているため、過度に心配する必要はありません。視力低下の原因によっては改善が期待できる場合もありますが、多くは適切な矯正が重要になります。視力検査の結果は目の健康を知る手がかりとして捉え、気になる症状があれば眼科で相談しましょう。

「視力検査」から医師が考えられる病気は11個ほどあります。

各病気の詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

眼科の病気

脳神経の病気

近視遠視乱視白内障緑内障加齢黄斑変性糖尿病網膜症視神経炎脳梗塞脳出血脳腫瘍

一言：視力検査の異常は、目のトラブルだけでなく、神経や全身の病気が関係していることもあります。見え方の変化に加えて体調の異変を感じた場合は、早めに医師へ相談しましょう。

「視力検査」から医師が考えられる症状は7個ほどあります。

各症状の詳細についてはリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

視力異常のサイン

物がぼやけて見える

片目だけ見えにくい

視界がかすむ

物がゆがんで見える

視野の一部が欠ける

まぶしさを強く感じる

目が疲れやすい

一言：視力検査の異常は、単なる視力低下だけでなく、さまざまな目の病気が関連していることもあります。見えにくさがある場合は、早めに眼科を受診しましょう。

参考文献

視力の異常-近視・遠視・乱視・老視とはどんな目か- 碧南市医師会

近視とは 日本近視学会