ドジャースにトレードで加入したタリク・スクバル投手（３０）は２日（日本時間３日）に本拠地でのレッドソックス戦で試合中にベンチに登場し、ロバーツ監督とハグした。ＭＬＢ公式Ｘ（旧ツイッター）が速報したところ、約４時間ほどで閲覧数が１００万回を超え、同時に批判コメントが殺到した。

「つまりあの涙は全部嘘だったてことか」「ドジャースは野球を台無しにしている。もう彼らが出場する試合は見ない」「早く球界にサラリーキャップが導入されてほしい」「お前らはロックアウトされて当然だ」

１２月１日に失効する労使協定に代わる新たな労使協定でオーナー側と選手会の最大の対立点になるサラリーキャップ制導入を支持する声が圧倒的に多かった。

「このリーグのせいで私が愛し大切にしているスポーツへの愛が台無しになった」「なぜ、彼はもうロサンゼルスにいるの！？ 今日の午後に正式発表されたばかりなのに。怪しい」「くたばれ、ドジャースもくたばれ」

さらにドジャースの投手陣が故障者が続出していることから、スクバルの離脱を待望する声もあった。

「心配しないでいい。１か月もすれば、彼のヒジはボロボロになるだろう」ドジャースの投手はケガが多いからね」

また、ドジャース公式Ｘが投稿したスクバルがチームに合流し、大谷翔平、山本由伸らとハグする動画にも「彼が闇の側に加わったなんて信じられない」との悲痛な声も寄せられた。

４日（同５日）の敵地カブス戦でスクバルは移籍後、初登板するが勝っても負けても大炎上確実だ。