「まさにスーパーヒーロー！」交差点に現れた“スパイダーマン”　車椅子の男性を助ける姿に称賛の声　アメリカ

アメリカ・アーカンソー州の交差点で、車椅子の男性が横断に苦戦していたところ、スパイダーマン姿の人物が車から飛び出して手助けする様子をカメラが捉えた。

住民からは「まさにスーパーヒーローだ」と称賛の声が上がっている。

“スパイダーマン”が車椅子の男性に駆け寄る

アメリカ・アーカンソー州の交差点で、「ヒーロー登場」の瞬間が捉えられた。

横断歩道を渡る車椅子の男性。

ところが、なかなか進まず苦戦している様子だ。

するとその時、先頭で信号待ちをしていた赤い車のドアが開き、1人の人物が降りた。

赤と青のコスチューム“スパイダーマン”の格好をした人物が、車椅子のグリップをつかむと、猛ダッシュで道路を横断した。

車椅子の男性は無事に横断することができた。

一体、この人物は何者なのか。

地元メディアによると、この男性は、近くの施設で開催されていたスーパーヒーローがテーマのイベントに向かう途中だったという。

正体は明かされていないものの、住民たちからは「まさにスーパーヒーローだ」と称賛の声が上がっている。

（「イット！」7月27日放送より）