7月31日から、俳優の田中圭が主演を務める舞台『母さん、ラブソングです。』が上演される。俳優業への本格復帰となるなか、地上波ドラマで復活する可能性も取りざたされて──。

発端となったのは、29日の「WEB女性自身」の報道だ。

「記事によれば、2027年1月クールに、テレビ東京系で放送予定の連続ドラマで、主演が内定していると伝えられました。田中さん演じる主人公が、全国各地の温泉を回る内容になるとされています。

2025年4月に『週刊文春』で永野芽郁さんとの不倫疑惑を報じられて以降、仕事が激減し、同年1月期のドラマ『アンサンブル』（日本テレビ系）への出演が最後だったため、実現すれば、2年ぶりの連ドラ復帰となります」（スポーツ紙記者）

田中の連ドラ復帰報道に関して、Xでは

《圭くん来年連ドラ楽しみ》

など、喜ぶ声もあがっている。一方で、

《田中はポーカーでがっぽし稼いでるんだから俳優なんかやんなくていいのに》

といった、厳しい声も見受けられ、賛否分かれているようだ。

田中は2011年に元女優のさくらと結婚し、2012年に長女、2016年に次女が誕生した。2児の父に不倫疑惑が取りざたされ、家庭への影響も懸念されたが、田中が騒動後の関係を語る場面もあった。

「5月に、元放送作家の鈴木おさむさんのYouTubeチャンネルに出演した際、田中さんが家族とのエピソードについて触れたのです。田中さんは2025年7月、米ラスベガスでおこなわれたポーカーの世界大会に出場しましたが、競技中の動画がSNSで拡散され、騒動直後にポーカーに興じていることが注目を集めました。

動画内で、田中さんは大会に参加した際の奥さんの反応に関して『お前、目立つなぁ。このタイミングで目立つか?』と言われたことを告白しました。世間を騒がせる夫に動じず、豪快なひとことで一蹴していたようです」（芸能担当記者）

2026年で結婚15年めを迎える田中だが、本誌「Smart FLASH」は2015年、田中がグラビアイドルの西崎莉麻（りま）と時田愛梨（えり）と、2対2で合コンする様子を伝えるなど、結婚後の奔放な姿をキャッチしている。

「2018年には『女性セブン』で、田中さんと内田理央さんが密会していたことが報じられました。内田さんは単なる友人同士の食事と説明しましたが、内田さんが、田中さんにしなだれかかるように座っていたと記されており、距離感が疑問視されたのです。

2020年のコロナ禍には、『文春オンライン』で田中さんが泥酔状態でタクシーに乗ったものの、料金が払えず、警察に保護されたことが報じられました。たびたび私生活で問題を起こし、不倫疑惑まで取りざたされた後も、奥さんは変わらず寄り添い続けてきました。騒動から1年が経ち、主演舞台も決まり復帰が進んでいますが、“見捨てない”選択を取った奥さんの、献身的な姿勢も支えになっているのでは」（同前）

まずは、主演舞台で家族に誇れる姿を見せてほしいところだ。