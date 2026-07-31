アメリカの新興AI企業・アンソロピックは30日、開発中のAIモデルが意図しない形で3つの組織のシステムにサイバー攻撃をしていたと発表しました。アンソロピックによりますと、開発中のAIモデルが今年4月以降、安全性を検証するテスト中に意図しない形で3つの組織のシステムに不正に侵入していたということです。このテストは、本来、外部のインターネットには接続できない環境で実施されるはずでしたが、設定ミスによりAIモデルが