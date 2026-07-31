東京証券取引所31日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が大幅続伸した。終値は前日比2494円59銭高の6万4362円02銭。前日までに日米の人工知能（AI）半導体関連銘柄が相次いで好決算を発表。AI関連需要の底堅さが改めて意識され買いが膨らんだ。米韓の株高も追い風となり、投資家心理が改善した。東証株価指数（TOPIX）は50.80ポイント高の4003.30。出来高は32億1466万株だった。朝方は上げ幅が一時3400円を超え、取