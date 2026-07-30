ティモンディ高岸宏行、沢井美優との離婚を発表「夫婦間で話し合った上での前向きな選択」 今後の子育てにも言及【報告全文】
お笑いコンビ・ティモンディの高岸宏行（33）が30日、自身のXを更新し、妻の俳優・沢井美優（38）との離婚を発表した。
【写真】結婚時には…2ショットを添えて笑顔をみせていたティモンディ高岸と沢井美優
高岸は「ご報告」と題した書面を投稿し、「この度、私たち夫婦はお互いの人生を尊重し別々の道を歩む決断をいたしました。夫婦間で話し合った上での前向きな選択です」と報告。
「短い結婚生活ではありましたが、交際期間を含めコロナ禍の苦しい時期を支え合って乗り越えることができたのはそれぞれの人生の大きな財産となりました」とし、「これからは精一杯仕事に励みながら大切な子供の父親・母親であることに変わりはなく、共に愛情を注いで育てていきます」とつづった。
高岸は、お笑い芸人とプロ野球選手の“二刀流”として活躍。沢井は2003年放送『美少女戦士セーラームーン』（TBS系）月野うさぎ／セーラームーン役、『騎士竜戦隊リュウソウジャー』マスターピンク役などで知られる。22年10月に結婚を発表。24年1月に第1子誕生を明らかにしている。
■ご報告 全文
この度、私たち夫婦はお互いの人生を尊重し別々の道を歩む決断をいたしました。
夫婦間で話し合った上での前向きな選択です。
短い結婚生活ではありましたが、交際期間を含めコロナ禍の苦しい時期を支え合って乗り越えることができたのはそれぞれの人生の大きな財産となりました。
これからは精一杯仕事に励みながら大切な子供の父親・母親であることに変わりはなく、共に愛情を注いで育てていきます。
引き続き変わらぬご支援をお願い申し上げます。
【写真】結婚時には…2ショットを添えて笑顔をみせていたティモンディ高岸と沢井美優
高岸は「ご報告」と題した書面を投稿し、「この度、私たち夫婦はお互いの人生を尊重し別々の道を歩む決断をいたしました。夫婦間で話し合った上での前向きな選択です」と報告。
「短い結婚生活ではありましたが、交際期間を含めコロナ禍の苦しい時期を支え合って乗り越えることができたのはそれぞれの人生の大きな財産となりました」とし、「これからは精一杯仕事に励みながら大切な子供の父親・母親であることに変わりはなく、共に愛情を注いで育てていきます」とつづった。
■ご報告 全文
この度、私たち夫婦はお互いの人生を尊重し別々の道を歩む決断をいたしました。
夫婦間で話し合った上での前向きな選択です。
短い結婚生活ではありましたが、交際期間を含めコロナ禍の苦しい時期を支え合って乗り越えることができたのはそれぞれの人生の大きな財産となりました。
これからは精一杯仕事に励みながら大切な子供の父親・母親であることに変わりはなく、共に愛情を注いで育てていきます。
引き続き変わらぬご支援をお願い申し上げます。