お笑いコンビ「おかずクラブ」オカリナ（41）が28日放送のBSテレ東「和田明日香とゆる宅飲み」（火曜後10・00）にゲスト出演。過去に受けた殺害予告について話した。

コンビがテレビに出始めた頃、共演者ととにかくキスをする“キスキャラ”に仕立て上げられていたというオカリナ。「罰ゲームで女芸人とキスみたいなのがあったんです」と当時を振り返った。

最初こそ嫌だったが「そういうものだという…仕事、みたいな感じです」と割り切っていたという。ゆいPは「有名な方と罰ゲームでキスした時に殺害予告来てて」とぶっちゃけ、和田を驚かせた。

オカリナは「人生初めての殺害予告。その後さすがに劇場出る時おびえました、刺されるんじゃないかって」と当時を回顧。

「（ギャグだと）通じない。ちゃんとしたクレームの手紙も届きましたし。“仕事だとしても断ってください”“子供の私でも分かるのに、分からないんですか？”みたいな手紙が来た」とぶっちゃけた。

ゆいPも「“必ず本人に読ませてください”って封筒に書いてあったね」と証言。コンビで「面白かったね」と笑った。