俳優の堺雅人（52）が6日に放送されたTBS系「テレビ×ミセス」（後8・55）に出演。自身の疲労回復方法を明かした。ゲスト出演した堺が「ミセスとコラボしたいこと」として「みなさんお疲れだと思うので疲労回復グッズを一緒に試したい!」と宣言した。この企画を熱望した理由については「ライブを拝見した時に、もの凄いエネルギー量じゃないですか。これ毎日やってんだよな…って思うと凄いなと思って」とし「僕も撮影が一段