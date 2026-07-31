熊本県で、最大震度7を観測した地震から3日、現地では厳しい暑さの中、多くの人が避難生活を余儀なくされています。熊本県宇城市から中継です。熊本県宇城市の小川町では、道路に大きくヒビが入り、隆起してしまっているのがわかります。そのためこの道路は、いまは車が通ることができません。小川町で観測された最大震度6強の脅威が感じられます。そして、建物が道路の方に倒れてしまっています。この辺りでは住宅への被害もあり