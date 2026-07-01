長野県でけさ、母親と娘の遺体が見つかった事件で、逮捕された父親が毒物を飲んだ可能性があることがわかりました。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、長野県東御市に住む職業不詳の父親（46）です。警察によりますと、午前7時すぎ、けがをした中学生の長男（14）が父親に襲われたなどとコンビニに助けを求め、自宅に駆けつけた警察官が母親（49）と中学生の長女（12）が死亡しているのを見つけました。父親は長男を刃物で殺害しよ