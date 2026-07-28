フランス・パリで27日、男が刃物で女性3人を襲う事件が発生し、2人が重傷です。男は現場で取り押さえられました。両手に包丁のようなものを持ち、通りを歩く男。映像には、若い女性を刺そうとする様子も映っています。ロイター通信によりますと、フランス・パリで27日、男が19歳〜36歳の女性3人を2本の刃物で襲い、うち2人に重傷を負わせました。男は居合わせた市民や非番の警察官らによって取り押さえられましたが、その際に、「