北中米ワールドカップサッカーの日本代表は29日（日本時間30日）、北中米ワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦した。前半29分、佐野海舟がドリブルからミドルシュートを炸裂させ、先制した。衝撃の一撃だった。中盤でインターセプトした佐野。そのままスルスルとドリブルで持ち上がると、ペナルティーエリア手前から右足一閃。ゴール左へ決まった。米ヒューストンスタジアムは騒然。中継ではエースの