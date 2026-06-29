女優の本田翼が２８日付で自身のＳＮＳを更新。２７日に３４歳の誕生日を迎えたことを報告した。「ありがとう。」と短い一文を投稿。白の肩ひもトップス姿で、花束を持ちバースデーケーキの前で満面の笑みを見せる姿を披露した。この投稿に祝福のコメントが数多く寄せられたほか、「ますますばっさーの魅力が増してる」「びっくりした、結婚かと。」「綺麗すぎる」「幸せそうな笑顔が素敵」「可愛い過ぎです」といった声も寄