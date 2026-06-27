「FRUITSZIPPER」が27日、公式X（旧ツイッター）を更新。メンバーの早瀬ノエル（22）のXアカウントが第三者の不正アクセスを受けていることを報告した。「現在、FRUITS ZIPPERメンバー・早瀬ノエルのXアカウントが第三者による不正アクセスを受けていることを確認しております」と報告。「現在、復旧に向けて対応を進めております」と説明した。「ファンの皆さまにはご心配、ご迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し上