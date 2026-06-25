全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・明大前の音楽喫茶店『JAZZ茶房マイルス』です。コルトレーンも来たジャズ窟で心身を解放するドアを開けた瞬間にウォンと音があふれてくる。これがファーストインパクト。そして、目の前には名物の急な階段だ。「この階段を昇るのは敷居が高いってみんな言う。上がりきっちゃうとアットホームなんだよ」と二代目マスターのひとり、児