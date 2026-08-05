ロシア各地の物流倉庫がウクライナ軍の攻撃を受け、少なくとも5人が死亡しました。ロシア通信販売大手「ワイルドベリーズ」のモスクワ州にある物流倉庫が4日、ウクライナ軍のドローン攻撃を受けました。この攻撃で少なくとも5人が死亡し、10人がけがをしたということです。また、変電所や住宅などにドローンの破片が落下しました。さらに、サンクトペテルブルク近郊などでもワイルドベリーズの物流倉庫が攻撃されました。ウクライ