「レイプしてくれたら3万円を払う」--インターネット掲示板でのこのような募集に乗り、被害女性・Aさん（22）の都内自宅に侵入し性的暴行を加えたとして、住居侵入、不同意性交などの罪に問われていた山本礼哉被告（26）。7月9日から開かれた裁判員裁判で、東京地裁は23日、拘禁刑12年を言い渡した。【写真を見る】上裸姿で暗がりに佇む“指示役”の松田烈被告。金髪姿でダンスを踊る100キロ近い巨漢の山本礼哉被告松田烈被告（2