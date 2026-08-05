地方大会を勝ち進んだ49校による第108回全国高等学校野球選手権大会、夏の甲子園が5日、開幕します。1日に抽選会が行われ、トーナメント3回戦までの組み合わせが決定しました。準々決勝以降は再抽選となります。開幕戦は札幌日大（南北海道）と 仙台育英（宮城）の一戦で午後5時30分に熱い戦いの幕があけます。そのほか、優勝候補と目される前回王者の沖縄尚学（沖縄）と横浜（神奈川）が初戦で激突。甲子園初出場は東日大昌平（福