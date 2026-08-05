NBAサマーリーグに参加したバスケットボール日本代表のPG河村勇輝が、磨き上げてきた“必殺技”でアメリカのファンを熱狂させた。【映像】河村勇輝、“新必殺技”炸裂→相手を吹っ飛ばす瞬間8月3日放送の『ABEMAスポーツタイム』では、NBA本契約を目指す河村の“勝負の夏”に独占密着取材を行った特別番組『河村勇輝 NBA SURVIVAL』（全3話）の配信に先駆け、第1話を公開した。1年目のメンフィス・グリズリーズ、2年目のシカゴ・ブ