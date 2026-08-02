北海道・室蘭警察署は2026年8月1日、北海道登別市に住む自称・とび職の男（36）を器物損壊の疑いで逮捕しました。男は1日午前7時20分ごろ、室蘭市中島町1丁目にある飲食店のガラス戸1枚を右手の拳で叩き割った疑いが持たれています。当時、別件の通報を受けて現場付近にいた警察が、泥酔して右手にけがをした男を発見しました。警察によりますと、男がいた場所のすぐ近くにある飲食店のガラス戸が割れていて、警察官が男に事情を聞