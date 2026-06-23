共働き世帯の増加を背景に、子育てが “まち全体で支えるもの”へとシフトしつつあるようです。全国の自治体でランドマークとなる子育て支援施設ができるなど、各地で取り組みが進んでいます。首都圏には学童や習い事、小児科などの子ども向けサービスを1カ所に集約した民営の複合型施設「こどもでぱーと」が登場。子育て世帯の暮らしがどう変わったのか、こどもでぱーとを運営する企業やテナント各社、利用者の皆さんにお話を聞き