7人組グローバルボーイズグループのNAZEが、6月19日に東京・Zepp DiverCity(TOKYO)で『NAZE Debut Showcase “THIS IS NAZE”』を行った。 （関連：【写真あり】1日マネージャーとして駆けつけたちぃたん☆に翻弄されるピュアなNAZEメンバー） 中村倫也主演の金曜ドラマ『DREAM STAGE』（TBS系／2026年1月～3月）で、懸命に夢を追いかける若者たちを、グループ名もメンバ&#