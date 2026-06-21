韓国俳優のイ・ビョンホン（55）の妻、イ・ミンジョン（44）が、21日までに自身のインスタグラムを更新。2歳の長女が遊ぶ愛らしい姿を公開した。【写真】「すごく大きくなったね〜！」イ・ビョンホン長女の愛らしい“砂遊び”ショットイ・ミンジョンは、目がハートになった絵文字を添えて1枚の写真を投稿。砂場のような場所でちょこんとしゃがみ込み、砂で遊ぶ長女の姿が収められている。ボブヘアにヘアピンを留め、白のTシ