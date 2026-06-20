2015年以来のプロ復帰となるロナウジーニョがラヴェンナFCに加入元ブラジル代表FWロナウジーニョは時間6月20日、イタリア3部ラヴェンナFCに加入することが決まった。46歳での現役復帰に、英メディア「スカイ・スポーツ」は「ロナウジーニョが帰ってきた！」と見出しを打って大々的に報じている。2002年の日韓ワールドカップ（W杯）優勝メンバーであり、スペイン1部バルセロナやイタリア1部ACミランなどで世界を魅了したロナウ