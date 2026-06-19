アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの仲川瑠夏と早瀬ノエルが、アニメ映画『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション』（7月31日公開）を盛り上げる「バケバケ応援隊」に就任したことが発表された。2人は本編で声優にも挑戦し、作品の魅力を発信していく。【動画】仲川瑠夏＆早瀬ノエル、バケバケ応援隊就任インタビュー劇場版シリーズ33作目となる本作は、秋田や春日部、そして日本中で妖怪たちが巻き起こす大