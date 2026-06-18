中国メディアの環球網は16日、韓国でこの夏最も人気の高い海外旅行先は中国だと報じた。記事が韓国・聯合ニュースの最近の報道として伝えたところによると、韓国人の今夏の海外旅行は「近距離化」が明らかな傾向となっている。韓国の旅行会社、モドゥツアーが発表した海外旅行予約データでは、出発日が7月18日〜8月8日の予約に占める近距離目的地の割合が82％（今月14日現在）に達した。地域別では中国が27．4％を占めて海外旅行全