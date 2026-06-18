油絵や水彩画などの絵画を出品した「東光会」の展覧会が、6月18日から徳島市で始まりました。この展覧会は、油絵や水彩画など絵画を趣味にする人たちが集まってつくる「東光会」の徳島支部が毎年開いているもので、今回で47回目を迎えます。会場には、会員やその生徒などの作品38点が展示されています。こちらは、8番札所・熊谷寺を題材に描いた作品です。静まり返った境内にしっとりとした雪が積もる、冬の美しさが表現されていま