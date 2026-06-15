ワールドカップを戦う久保建英の家族への想いにスペイン注目日本代表MF久保建英は現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）のオランダ代表戦の後に見せたピッチ外での振る舞いが現地で大きな注目を集めている。配信サービス「DAZN」のスペイン版公式SNSは、強烈な痛みに耐えながらも周囲への配慮を怠らなかった久保の姿勢をクローズアップし、その人間性を称賛した。久保は後半25分、相手DFと接触して負傷。左膝を押さえ