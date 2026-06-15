[6.14 W杯F組第1節 日本 2-2 オランダ ダラス]日本代表がみせた一体感が、オランダにプレッシャーをかけ続けていた。2度のリードを許した日本代表だが、驚異の粘りで追いついて価値のある勝ち点1を手にした。NHKで解説を務めた本田圭佑も「日本の団結力は世界をみてもトップオブトップ。世界にその感覚はないので」と称えていた。5大会連続の選出となったベテランDF長友佑都も90分間、声を出し続けた。「日本人の魂を見せられ