[6.14 W杯F組第1節 日本 2-2 オランダ ダラス]MF佐野海舟が時間の経過とともにたしかな存在感を発揮し、日本代表を支えた。だが、オランダ戦後のフラッシュインタビューでは「個人的には全然ダメだった」とコメント。次戦以降でのさらなる活躍と勝利に向けて決意を新たにした。序盤はあまり見せ場のなかった佐野だが、前半の終盤ごろにMFフレンキー・デ・ヨングの重心を外すドリブルで攻撃を展開するプレーを見せるなど次第に