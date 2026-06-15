ヤンキース戦で退場処分【MLB】Bジェイズ ー ヤンキース（日本時間15日・トロント）ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督は14日（日本時間15日）、本拠地のヤンキース戦で退場処分を受けた。球審のボーク判定に怒りの猛抗議。顔を真っ赤に紅潮させた。発端は3-3で迎えた8回1死二塁だった。右腕シュニーマンが二塁牽制をしようとしたが、二塁走者・チザムJr.の動きを見て静止。球審はプレートを外さなかったとしてボークの