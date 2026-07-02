東ハトは、キャラメルコーンやポテコなどスナック菓子41商品を値上げします。【映像】値上げされる「キャラメルコーン」などの商品東ハトによりますと、値上げは9月1日の出荷分からで、対象は「キャラメルコーン」や「ポテコ」「なげわ」などスナック菓子41商品です。店頭での価格は6％から16％ほど上がると見込んでいます。値上げは、原材料費や物流費の高騰によるもので、東ハトは、「生産の効率化や諸経費の削減などの