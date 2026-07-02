〈堂安律でも、鎌田大地でも、田中碧でもない…城彰二が「パスがつながらない」と厳しく指摘した森保ジャパンの“意外な選手”とは《ブラジル戦》〉から続くサッカー日本代表は、ワールドカップ北中米大会の決勝ラウンド32でブラジルと対戦し、1-2で敗戦。ベスト32で大会を終えた。【衝撃画像】「ピチピチすぎ」「目のやり場に困る」“大胆なミニスカユニフォーム姿”の超人気元アイドル、スタイル抜群すぎる高学歴人気女優、日