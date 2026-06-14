ロジャース・センターの最上段へ運んだのは史上10人目【MLB】Bジェイズ 8ー5 ヤンキース（日本時間13日・トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手は12日（日本時間13日）、本拠地でのヤンキース戦で14号を放った。この一発をベンチで見届けたブラディミール・ゲレーロJr.内野手の“リアクション”にファンは爆笑。「マジで全員こんな反応になるよね」などと反響を呼んでいる。衝撃の一発が生まれたのは、1-0の初回2死二塁の