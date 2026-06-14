ホワイトソックス戦に「1番・指名打者」で先発出場【MLB】Wソックス ー ドジャース（日本時間13日・ピッツバーグ）ドジャース・大谷翔平投手が13日（日本時間14日）、敵地で行われたホワイトソックス戦に「1番・指名打者」で先発出場。初回の第1打席で3試合連発となる14号先頭打者アーチを放った。復帰直後、ファーストストライクを本塁打にした。第1打席では相手先発バークが1-0から投じた内角高めフォーシームを右翼席へ運ん