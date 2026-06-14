ホワイトソックス戦に「1番・指名打者」で先発出場

【MLB】Wソックス ー ドジャース（日本時間13日・ピッツバーグ）

ドジャース・大谷翔平投手が13日（日本時間14日）、敵地で行われたホワイトソックス戦に「1番・指名打者」で先発出場。初回の第1打席で3試合連発となる14号先頭打者アーチを放った。

復帰直後、ファーストストライクを本塁打にした。第1打席では相手先発バークが1-0から投じた内角高めフォーシームを右翼席へ運んだ。打球速度109.6マイル（約176.4キロ）、飛距離409フィート（約124.7メートル）、角度26度の一発だった。

11日（同12日）の敵地パイレーツ戦では第2打席で13号を放っていたが、7回に「左膝の炎症」で代打を送られ交代。検査で骨などに異常はなかったものの、12日（同13日）のカード初戦は欠場していた。

先頭打者弾は5月27日（同28日）のロッキーズ戦以来、今季5本目で通算29本目。メジャー通算300本塁打まであと7本、日米通算350本塁打（NPB48本）に残り8本とした。

例年6月は好成績を残し、2021、2023年と月間MVPを受賞。昨季までの6月の通算62本塁打は月別では最多だ。昨年6月は102打数27安打の打率.265、7本塁打、17打点、OPS.931だった。

試合前の時点で、打者としては67試合に出場して打率.305、13本塁打、40打点、リーグ1位のOPS.964。投手としては11試合に登板して6勝2敗、防御率1.06の好成績を残している。（Full-Count編集部）