破壊力を見せつけ、猛烈なスタートを切った。北中米ワールドカップの開催国アメリカは現地６月12日、ロサンゼルス・スタジアムでパラグアイと対戦。４−１で快勝した。鋭い出足を見せ、７分に相手のオウンゴールで先制。がっちり試合の流れを掴むと、31分と45＋５分に１トップのフォラリン・バロガンが追加点を挙げた。10番を背負うエース、クリスチャン・プリシックを下げた後半は中々得点を奪えず。73分にはマウリシオに