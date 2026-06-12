（村田キャスター） この時期、車の運転で注意しないといけないことといえば？ （岡田キャスター） 梅雨なので雨の運転でしょうか？ （村田キャスター） それも大事なんですが、意外なトラブルにも注意が必要です。 6月。雨の日が多く、車にまつわるトラブルも増えるこの時期。雨以外にも注意が必要なのが… 車のエンジンルームから助け出された子猫。 梅雨の時期…猫がエンジンル&#1