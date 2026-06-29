母親に連れられ来日したタイ国籍の少女が違法マッサージ店で働かされていた事件で、タイの裁判所は母親に拘禁刑7年6カ月の判決を言い渡しました。【映像】移送される母親タイ国籍の母親は、当時12歳の娘と去年6月に来日し、都内の違法マッサージ店で働くよう娘を置き去りにしたとしてタイ警察に逮捕され、人身取引などの罪で起訴されました。少女は店で性的サービスをさせられていましたが、自ら東京出入国管理局に助けを求