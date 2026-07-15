14日に放送されたテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）に、ネットで落札した香蘭社の大壺が登場。鑑定結果にスタジオが驚いた。【写真】「大名品！」と絶賛…約18万円で落札した陶磁器依頼人は、去年1月の出張鑑定in佐賀県多久市に登場した若き焼物コレクター。その際、自信満々で出した東京薩摩の皿が鑑定額35万円というなんとも微妙な結果に。しかも、妻と「鑑定額が100万円以下だったら骨董収集をやめる