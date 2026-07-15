［北中米W杯・準決勝］スペイン ２−０ フランス／７月14日／ダラス・スタジアム現地７月14日にダラスで開催された北中米ワールドカップの準決勝で、フランス代表がスペイン代表と対戦し、０−２で敗れた。22分にミケル・オジャルサバルのPKで先制を許すと、58分にもペドロ・ポロのシュートで被弾。自慢の攻撃陣も不発に終わった。とりわけ、「こんなに酷い出来は見たことがない」というほど絶不調だったのが、主力アタッカ